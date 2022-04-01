Мэр Мелитополя рассказал о похищении и поведении российских солдатах

33-летний мэр украинского города Мелитополя Иван Федоров был похищен российскими войсками 11 марта и удерживался под стражей пять дней, сейчас он находится во Франции.

По его словам, он находится во Франции, “чтобы рассказать людям, что переживают украинцы и противостоять этой российской пропаганде, которая очень сильна”.

Он дал интервью французскому телеканалу BFM TV, в котором рассказал, что 11 марта российские силовики надели на голову мешок и увезли его из Мелитопольского кризисного центра, где он работал. ПОхищение попало на камеры. Молодого мэра держали в тюремной камере без телефона и он не мог связаться с родителями. Он слышал крики людей, которых пытали в других камерах.

В допросе участвовали пятеро российских солдат, которые были совершенно неподготовлены и ничего не знали ни о Мелитополе, ни об Украине. Солдаты говорили, что хотят освободить город от фашистов, защитить русский язык, избитых ветеранов.

Федоров убежден, что его освободили только потому, что его похищение попало на камеру, и президент Владимир Зеленский призвал к его освобождению, 29 других выборных должностных лиц все еще удерживаются российскими войсками.