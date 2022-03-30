Клиенты Verizon получают спам, ведущий на сайт Первого канала

Клиенты Verizon получают со своего номера спам, который содержит ссылку на российский Первый канал.

В последнее время клиенты Verizon сообщают о том, что они получают сами от себя текстовое сообщение со спамом, в котором есть ссылка на российский Первый канал, федеральный телевизионный канал, вещающий исключительно прокремлевские новости.

“Verizon знает, что злоумышленники рассылают спам-текстовые сообщения некоторым клиентам, которые как будто исходят с их собственных номеров,” — говорится в заявлении компании. “Наша команда активно работает над блокировкой этих сообщений, и мы связались с правоохранительными органами США, чтобы выявить и остановить источник этой мошеннической деятельности.”

Как сообщает ABC10, профессор кибербезопасности и стратегии в Йоркском колледже в Пенсильвании, доктор Джеймс Норри сказал WPMT, что подозревает, что “русские способны использовать кибервойну”.