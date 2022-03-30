Арестован житель Сакраменто с самодельной взрывчаткой

Самодельная взрывчатка, наркотики, реалистично выглядящее огнестрельное оружие и боеприпасы были обнаружены 24 марта благодаря бдительному помощнику шерифа округа Плейсер.

Помощник шерифа патрулировал Оберн-Фолсом-роуд возле Камино-Оро в 3:43 утра, когда заметил подозрительный автомобиль на обочине. Помощник подъехал к машине и включил прожектор, но увидел мужчину, стоящего у машины и быстро отходящего от света, чтобы спрятаться. 

Помощник подошел к подозреваемому, которым оказался 51-летний Евгений Онопков из Сакраменто, и обыскал его. Помощник вытащил из кармана куртки реалистично выглядящее огнестрельное оружие, 8,5-дюймовый нож, 9-миллиметровые патроны и прозрачный пластиковый пакет с героином. 

Кроме того, полиция изьяла у Онопкова самодельную взрывчатку. Группа по обезвреживанию боеприпасов выехала на место и завладела взрывчаткой, подтвердив, что это самодельное взрывное устройство. Онопков был арестован за ношение спрятанного кинжала, хранение вещества, оборот которого контролируется государством, для продажи, запрещенное хранение боеприпасов, хранение взрывного устройства.

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