Когда Мэтью Паркер, американский ветеран, 22 года прослуживший в Армии США, услышал, что российские войска вторглись в Украину, он вспомнил об американском солдате украинского происхождения, служившем вместе с ним в войсках США. в Ираке, и решил, что хочет помочь украинцам защищать свою Родину.

“Со мной в Ираке был солдат родом из Украины”, – рассказал он “Голосу Америки” о своем решении присоединиться к тому, что считает борьбой за справедливость и дружбу. “Он стал американским гражданином, пошел в Армию США и рассказал мне о своем доме. Он рассказал мне о своей семье и о том, как они гордятся. Помню, как он рассказывал мне о своей младшей сестренке”.

“Теперь… хочется думать, что, уезжая в Украину, я, возможно, защищаю его мать, или его младшую сестренку, или его дом. Возможно, таким образом я немного отблагодарю его за его службу”.

Паркер, воевавший в Боснии и Ираке, не единственный.

Представитель посольства Украины в Вашингтоне сообщил “Голосу Америки”, что 3000 американских добровольцев ответили на призыв Украины присоединяться к службе в международном батальоне, который поможет противостоять силам вторжения России. Выказали желание и в других странах. Преимущественно люди из постсоветских государств, таких, как Грузия и Беларусь.

В эмоциональном видео, опубликованном в четверг на его Telegram-канале, президент Украины Владимир Зеленский упомянул о “международном легионе” из 16 000 иностранных добровольцев, которые, по его словам, просят “присоединиться к защите Украины, Европы и мира”.

Мессидж послания Зеленского угадывается и в сообщении Вооруженных сил Украины в Facebook, где отмечается, что там ищут людей с боевым опытом, которые “будут стоять вместе с Украиной против российского вторжения”. Правительство уже временно отменило визовые требования для волонтеров.

Паркер, мужчина с проседью в волосах, отец четырех взрослых детей, принял решение воевать за Украину еще до обращения Зеленского.

Сначала он и 12 ветеранов, с которыми он служил на протяжении многих лет, планировали сесть на самолет в Польшу, добраться до украинской границы и присоединиться к отрядам территориальной обороны.

Ситуация упростилась после того, как Зеленский призвал к формированию международного легиона, а украинское правительство создало процедуру для людей, желающих помочь.

Паркер, уроженец американского штата Южная Каролина, сказал, что в годы службы в Армии США являлся инструктором, а также боевым командиром, руководил солдатами в боевых ситуациях.

Для Паркера борьба в Украине – это больше, чем оборона одной центральноевропейской страны, подвергшейся неспровоцированному нападению большего соседа. Как и многие волонтеры, он считает, что свои демократические права американцев будут под угрозой, если Россия сможет победить.

Другой бывший боевой собрат Паркера был из Грузии, где Россия устроила подобную войну в 2008 году.

Паркер говорит, что покидает свой бизнес в штате Южная Каролина, где он проводит тренинги по безопасности, а также свою семью и трех собак и уже на следующей неделе направляется в Украину.