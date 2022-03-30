Скандальное видео со стрельбой по ногам военнопленных: где правда?

Реакция украинского правительства на видео украинских военных, стреляющих в ноги российским военнопленным, была практически безупречна. Официальные лица заявили, что Украина придерживается женевских соглашений. Украина пока не может подтвердить или опровергнуть видео, но пообещала провести расследование. Если видео достоверное, то нет сомнений, что виновные будут наказаны. Никто не отказывался от Женевской конвенции, никто не кричал «а они тоже» и «так им и надо». Главнокомандующий ВСУ Залужный говорил про возможные фейки, но не конкретно про это видео.

Однако реакция некоторых «украинских болельщиков» со всего мира заставила серьёзно задуматься.

1. Это фейк!

Раз 15 мне показывали «приказ» о том, чтобы россияне засняли такие видео. Кроме того, что я могу нарисовать такой документ минут за 15, он не отрицает достоверность видео. Россия может сделать фейки и это видео может быть правдой.

Вдобавок «анализ экспертов» выявил, что крови мало, не все пленные кричат от боли, одежда не та, оружие не так стреляет и прочие «проблемы с постановкой».

Однако это видео получило твёрдую почву под ногами, когда Нью-Йорк Таймз подтвердило место происходящего: территория под контролем ВСУ. Очевидно, что в отличие от диванных экспертов, ни НЙТ, ни правительство Украины не нашли никаких очевидных признаков того, что это фейк.

Чуть позже BBC опубликовала свой анализ. Они тоже подтвердили место – через геолокацию и с фотографиями. Инцидент произошёл в Малой Рогани, которая находится под контролем ВСУ. Используя прогноз погоды и положение солнца, BBC считает, что события произошли в воскресенье рано утром. В отличие от «экспертов» они не нашли никаких очевидных нестыковок: диалоги, акценты, одежда, оружие совпадают.

Моё мнение: если это фейк, то Голливуд и разведка отдыхают. Я просто не верю, что некомпетентные идиоты из путинского режима на такое способны. Нет, не с точки зрения морали, а чисто технически.Напомню, что эти «супер-агенты» пытались секретно отравить Навального химическим оружием на трусах, а потом проболтались об этом CNN. Не верю, что разворованная российская армия смогла бы обеспечить условия для съёмок. Не верю, что смогли сфальсифицировать всё до мельчайших деталей. И если бы это был фейк, наша разведка объявила бы об этом так же, как они дискредитировали путинскую пропаганду до войны.

У российской пропаганды, кстати, серьёзные проблемы с использованием этого видео. Оно, конечно, помогает с нарративом об украинских нацистах. Но на видео несколько раз говориться, что пленные обстреливали Харьков, где «спецоперации» быть не должно, а российская армия вообще по городам не стреляет. Постановка могла бы быть ближе по смыслу к дезе на Первом Канале.

Если я не прав, то обязательно напишу опровержение, но дальше речь не об этом.

2. Говорить об этом – вред Украине.

Спасибо, конечно, но моя страница ФБ ещё не настолько популярна, как западные СМИ. «Вред» уже произошёл.

Такие видео подрывают имидж Украины. Я упрощаю, но для западного обывателя Россия – это зло, а значит Украина сражается на стороне добра. Но если Украина дискриминирует беженцев на границе или издевается над военнопленными, то эта сказочная картинка добра и зла начинает разваливаться. Сложно продолжать поддерживать Украину, когда тебе показывают эти видео. И начинается «всё неоднозначно», «Украине не такая белая и пушистая» и «зачем мы вмешиваемся».

А писать об этом надо хотя бы потому, что среди моих читателей оказались люди в следующих категориях.

3. Женевская конвенция не распространяется на…

Во-первых, это заявление подразумевает, что если бы не было никаких международных соглашений, то это вообще было бы нормальное поведение. Вы взяли в плен солдат, а дальше хоть пытайте, хоть насилуйте. Если это ваше мнение, вам сразу в пункт №5.

Но допустим это просто теоретический вопрос по международному праву. Война не была объявлена, россияне бомбят гражданское население, это не регулярная армия и так далее. Поймите такую простую вещь: если бы все войны велись по правилам, то Женевская конвенция была бы не нужна. Женевская конвенция применяется как раз потому, что ничего и никогда не происходит по правилам. Именно поэтому с юридической точки зрения Путин и все исполняющие приказы – военные преступники.

Но не верьте мне на слово – почитайте оригинал. Не имеет никакого значения, была ли объявлена война, в какой форме солдаты и какие нарушения допустила другая сторона. Если солдат сдался в плен в любом случае он попадает под защиту международного права. Точка.

4. Этих солдат можно понять.

Можно. Но тогда «можно понять», когда солдаты убивают гражданское население, пытают, насилуют женщин. Только «понимание» ничего не меняет.

Речь идёт не об отдельных солдатах. На видео как минимум отряд, у которого есть как минимум командир, который как минимум допустил это или приказал. А по Женевским соглашениям ответственность за эти действия несёт не отряд, а воюющая сторона – Украина.

5. Ну и правильно!

Я бы сам поучаствовал!

Интересно, что часть сторонников «фейка» одновременно попали в эту категорию. То есть на самом деле им не важно, правда это или нет, потому что всё равно «сюжет» нравится.

Да, сложно оставаться человеком, когда идёт война. Но среди тех, кто поддержал пытки военнопленных, нашлось достаточно гомо советикусов со всех концов мира очень далеко от военных действий.Вы думаете, что вы “болеете” за Украину? Вы думаете, что вы помогаете Украине своей поддержкой нарушений прав человека? С такими «друзьями» и враги не нужны. На таких, как вы держится путинский режим. Просто вы не живёте в России, чтобы его поддерживать.

Dmitry Abramson