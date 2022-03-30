Председатель Комитета начальников штабов заверил Украину в поддержке США

Председатель Комитета начальников штабов обсудил с украинским коллегой ситуацию в стране, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонный разговор с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, сообщил Пентагон.

В ходе беседы Милли обсудил с украинским коллегой поддержку Украины со стороны Вашингтона и его союзников, говорится в заявлении официального представителя комитета полковника Дэвида Батлера.

Согласно заявлению, Милли в разговоре “подчеркнул, что Соединенные Штаты едины со своими союзниками и партнерами в готовности поддерживать Украину”.