Российские силы занимаются запугиванием и похищением граждан США

Государственный департамент США сообщил американцам о рисках устрашения и задержания граждан США российскими силами. Соответствующие положения включены в обновленное предупреждение Госдепа о путешествиях в Украину и Россию.

Постоянно поступают сообщения, что “российские военные выделяют и задерживают граждан США в Украине и во время эвакуации наземным путем через оккупированные Россией территории или в Россию и Беларусь”. Такое дополнение к предупреждению о путешествиях в Украину опубликовал Государственный департамент США. Уровень опасности путешествий в Украину остался на уровне “4”, что означает “путешествия не рекомендуется”. В Госдепе призывают граждан США, которые находятся в Украине, уехать, “если это безопасно сделать – используя любой имеющийся частный или коммерческий наземный транспорт” и отмечаются риски из-за российского военного вторжения, а также COVID-19.

Госдеп США также оставил на уровне “4” предупреждение о путешествиях в Россию.

“Не путешествуйте в Россию из-за непровоцированного и неоправданного вторжения российских военных сил в Украину, возможности запугиваний граждан США российскими чиновниками безопасности, похищении граждан США в России российскими чиновниками безопасности, включая задержание, произвольное применение местных законов, ограниченные перелеты из России, ограниченную способность Посольства США помогать американским гражданам в России, COVID-19 и связаны ограничения на въезд, а также угрозу терроризма”.

Ранее сообщалось о похищении нескольких граждан США в Украине, в том числе и пастора церкви города Мелитополь.