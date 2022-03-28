Гражданин США, захваченный российскими военными под Херсоном, освобожден

Уроженец штата Миннесота Тайлер Джейкоб, проживавший в Украине и 10 дней находившийся в плену у россиян, выпущен на свободу, пишет Русская служба «Голоса Америки».

28-летний Тайлер Джейкоб, проживавший в Украине, был схвачен во время эвакуации из Херсона, рассказала сенатор-демократ из Миннесоты Эми Клобушар, сообщившая 25 марта о его освобождении.

«Я рада, что Тайлер благополучно воссоединился со своей женой и дочерью. В течение последних двух недель моя команда и я находились в тесном контакте с его семьей, Госдепартаментом и посольством США в Москве, работая над достижением этого результата, и я рада, что мы смогли помочь доставить его в безопасное место», – приводит сайт NBC News заявление Клобушар.

Мать Джейкоба, Тина Хаузер, сказала на телеканале MSNBC в начале марта, что ее невестке сообщили о том, что Джейкоб был похищен российскими военными прямо из автобуса на контрольно-пропускном пункте в оккупированном Россией Крыму. По словам матери, Джейкоб переехал в Украину в прошлом году, чтобы преподавать английский.

«Это был настоящий кошмар для родителей, но сегодня вечером я могу быть, наконец, спокойна, зная, что мой сын в безопасности», – сказала Тина Хаузер.

Отец Джейкоба, Джон Куинн, назвал прошедшие дни «самым ужасающим жизненным опытом». Он сказал, что его сердце остается со многими семьями, которые все еще страдают в Украине.

Сенатор Клобушар назвала задержание американского гражданина несправедливым. Представитель Госдепартамента заявил, что департамент осведомлен о происшедшем, но не дает комментариев из соображений конфиденциальности.

Другой гражданин США, тоже из Миннесоты, Джим Хилл, был убит в украинском Чернигове, о чем его семья сообщила 17 марта партнеру NBC телеканалу KARE11.

Джим Хилл, родившийся в Миннеаполисе и проживавший в штате Айдахо, временно жил в Киеве, но поехал в Чернигов, помогая знакомому, страдавшему рассеянным склерозом, сообщила его семья.

Управление ООН по правам человека зарегистрировало более тысячи убитых российскими вооруженными силами гражданских лиц в Украине, но реальное число жертв выше, потому что многие сообщения все еще в стадии подтверждения. Россия отрицает атаки на гражданские объекты и убийство гражданских лиц в Украине.

26 марта высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что контроль над Херсоном оспаривается: украинские войска начали контратаку.

«Мы не можем точно подтвердить, кто сегодня контролирует Херсон. Похоже, он уже не до такой степени контролируется Россией, как раньше. Украинцы пытаются вернуть город, – сказал американский чиновник. – Мы бы сказали, что Херсон снова является спорной территорией».