Польша вводит запрет на импорт угля из России

Как пояснил представитель правительства, решение вписывается в рамки разработанного законопроекта, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Польша решила ввести запрет на импорт угля из России.

Об этом сообщил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.

“Ссылаясь на вопросы безопасности, мы… предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России. Это будет вписано в закон”, – сказал Мюллер.

Как пояснил представитель польского правительства, решение вписывается в рамки разработанного законопроекта, направленного на противодействие агрессии России в Украине.

Ранее властями Польши сообщалось о прекращении импорта российского газа и нефти.