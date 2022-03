Google будет бороться с дезинформацией и помогать Украине

Генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи написал в личном блоге, что “чтобы помочь усилиям по оказанию гуманитарной помощи на местах в Центральной и Восточной Европе, Google.org и сотрудники Google выделили более 35 миллионов долларов в виде финансирования и поддержки в натуральной форме. Это включает в себя поддержку организаций, ориентированных на людей в Украине, таких как «Nova Ukraine» и «Fight for Right», а также некоммерческих организаций, поддерживающих беженцев в приграничных странах, таких как The Polish Center for International Aid, Hungarian Interchurch Aid, Romanian Red Cross и People in Need в Словакии.”

Также сегодня Сундар Пичаи объявил о новом гранте для беженцев с ограниченными возможностями, а также о гранте и Google.org Fellowship to Tech to the Rescue, молодой польской некоммерческой организации, которая объединяет технологические компании и опытных волонтеров с гуманитарными организациями для решения технических проблем. Команда стипендиатов Google.org будет работать на безвозмездной основе, помогая создавать и масштабировать свою платформу и усилия.

Отдельно он написал о борьбе с дезинформацией, для этого в Google внедряются новые функции, расширяющие доступ к надежной информации, в том числе информационные панели на локальных языках и метки прозрачности для контента издателя на YouTube.

По его заявлению, “большая часть проблемы связана с распространением дезинформации о реалиях и фактах войны в Украине. Сегодня мы выделяем дополнительные 10 миллионов долларов на эти усилия, включая новые партнерские отношения с аналитическими центрами и организациями гражданского общества для проведения региональных исследований дезинформации, а также денежные гранты для поддержки сетей проверки фактов и некоммерческих организаций.