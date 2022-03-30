Министерство обороны РФ заявило, что секретные американские лаборатории по производству биологического оружия в Украине были одной из причин вторжения в нее России в прошлом месяце. А спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что к созданию биолабораторий в Украине причастен сам президент США Джо Байден.

“Инвестиционный фонд, управляемый его сыном Хантером Байденом, финансировал исследования и реализацию военной биологической программы Соединенных Штатов. Очевидно, что Джо Байден как его отец и глава государства знал об этой деятельности,” — сказал Володин, потребовав расследования со стороны Конгресса США и объяснений Белого дома.

The New York Post изучили электронные письма, обнаруженные на ноутбуке Хантера Байдена, который был брошен в ремонтной мастерской Делавэра в апреле 2019 года. Согласно им сын Джо Байдена сыграл роль в оказании помощи калифорнийскому оборонному подрядчику в анализе смертельных болезней и биологического оружия в Украине.

Согласно электронным письмам, найденным на компьютере, Rosemont Seneca Technology Partners инвестировала $500 000 в исследовательскую компанию Metabiota из Сан-Франциско и привлекла еще миллионы через другие фирмы. Хантер представил Metabiota официальным лицам Burisma для «научного проекта» с участием биолабораторий в Украине.

Как сообщает The NYPost, Байден-младший хвастался перед инвесторами, что его компания организовала финансирование Metabiota и помогла ей «приобрести новых клиентов», включая «государственные учреждения».