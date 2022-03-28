В России хотят признать соотечественниками только тех, кто владеет русским языком

Заместитель представителя комитета Госдумы от «Единой России» внес законопроект о признании соотечественниками за рубежом только тех, кто владеет русским языком.

Инициатива внесена для изменениями Федерального закона РФ “О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом”.

Автор законопроекта – представитель «Единой России» Константин Затулин, который считает, что соотечественниками признаются лица и их потомки, проживающие за пределами России, владеющие русским языком и относящиеся к народам, исторически проживающим на территории России, а также те, кто сделал «свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи» с Россией и чьи родственники по прямой восходящей линии ранее родились или проживали в РФ, пишет Новая Газета.

В законопроекте отмечается, что «необходимое условие соответствия конституционному требованию к государству обеспечивать общероссийскую культурную идентичность соотечественников, проживающих за рубежом».

Как следует, в перечень включены представители белорусского и украинского народов, представители коренных малочисленных народов.