Новый проект бюджета США предусматривает расширение поддержки Украины

Белый дом предлагает выделить $5,8 трлн на федеральные расходы, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Администрация президента Джо Байдена представила проект бюджета на 2023 финансовый год, который включает $6,9 млрд на обширный комплекс мер, направленных поддержку Украины, НАТО и других стран региона, оказавшихся под воздействием конфликта в Украине.

Белый дом предлагает выделить $5,8 трлн на федеральные расходы, в том числе $773 млрд на военные нужды и $915 млрд на внутренние программы.

Согласно проекту, дефицит бюджета составит $1,15 триллиона.

В документе предусматривается сокращение ежегодного дефицита более чем на $1 трлн в течение следующего десятилетия. Эти сокращения произойдут в основном за счет повышения налогов для богатых.

Проект бюджета предусматривает помощь Украине, НАТО, а также другим странам Европы и Центральной Азии в размере $6,9 млрд в связи с событиями в Украине, сообщили официальные лица.

По линии Государственного департамента на помощь Украине и другим странам региона, оказавшимся под воздействием российского вторжения, выделается $1,6 млрд долларов, сообщили в ведомстве.

Это значительно больше ассигнований на те же цели в текущем году.

“Запрос оказывает значительную помощь нашим союзникам и партнерам, одновременно наращивая их потенциал для противодействия действиям злонамеренных субъектов”, – говрится в заявлении Госсекретаря Энтони Блинкена.

Кроме того, запрос включает $4 млрд на поддержку обязательств США перед международными организациями и более $1 млрд на двусторонние программы в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности в связи с последствиями событий в Украине.

Заместитель министра обороны США по финансовым вопросам Майкл Маккорд отметил, что бюджет на 2023 финансовый год непосредственно опирается на новую оборонную стратегию.

Как он уточнил, одним из приоритетов стратегии является “укрепление и усиления мер сдерживания Китая”.

В ней также говорится, что “Россия остается серьезной угрозой, но Китай и его амбиции являются вызовом номер один”, пояснил заместитель главы Пентагона.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл отклонил бюджетный план президента Байдена в размере 5,79 триллиона долларов, заявив, что он неприемлемо мал для расходов на оборону во время обострения международной напряженности из-за Украины.

В предлагаемом проекте бюджета на 2023 финансовый год, который начинается 1 октября, изложены приоритеты администрации Байдена, такие как предвыборные обещания заставить богатых и компании платить больше налогов, которые законодатели на Капитолийском холме будут учитывать при разработке законопроекта о расходах.

«Бюджетная заявка Белого дома, опубликованная сегодня президентом Байденом, служит напоминанием о том, что крайне левые ценности администрации Байдена принципиально не связаны с тем, что на самом деле нужно американским семьям», – заявил Макконнелл во время выступления в Сенате.

«Президентскому бюджету катастрофически не хватает расходов на оборону», – сказал он.

Бюджетный запрос на оборону включает в себя повышение заработной платы военнослужащих на 4,6%, а также крупнейший в истории бюджет на исследования и разработки в области национальной обороны.