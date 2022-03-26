Байден: Путин не должен остаться у власти

Президент США призвал союзников готовиться к длительной битве за свободу, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден в субботу подчеркнул решимость и силу украинцев, сражающихся против российских захватчиков в ходе «великой битвы за свободу», и сказал, что мир должен подготовиться к «длительной» борьбе за демократию.

Выступая с речью в Королевском замке в центре Варшавы, Байден заявил, что российские власти «задушили демократию» внутри страны и теперь «стремятся сделать это в других местах». Обращаясь к украинцам, президент подчеркнул: «Мы вместе с вами. Точка».

Байден заявил, что российский президент Владимир Путин не должен оставаться у власти, а его война против Украины является «стратегическим провалом» Москвы.

«Ради всего святого, этот человек не может оставаться у власти», – заявил Байден, ранее назвавший Путина «мясником».

Президент Соединенных Штатов добавил, что российско-украинская война, продолжающаяся уже второй месяц, объединила Запад. Он подчеркнул, что НАТО всегда было оборонным альянсом, и никогда не преследовало развал России.