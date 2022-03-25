ООН: в братских могилах в Мариуполе могут быть похоронены более 200 погибших

Глава управления ООН по правам человека заявила, что в Украине наблюдатели получили дополнительную информацию о массовых захоронениях в осажденном портовом городе Мариуполь, в том числе о том, в котором, по всей видимости, находилось 200 тел.

По словам Матильды Богнер, ООН представители “получили обширную информацию о массовых захоронениях” жертв войны в окрестностях Мариуполя. Ранее широкое распространение получили видеоролики о братских могилах в черте Мариуполя. Также сообщается о так называемых дворовых могилах.

Согласно информации ООН, с начала конфликта в Укриане ранены 1 707 мирных жителей. Это лишь официальная статистика, доступная на данный момент. Информацию о массовых захоронениях работники ООН получают, в том числе и благодаря спутникам.

Ранее сообщалось о 300 погибших в драмтеатре Мариуполя.