Разведка Украины: депортированным в РФ украинцам, предлагают работу на Сахалине

Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) сообщает, что российские войска массово вывозят граждан Украины в Россию. После прохождения фильтрационных лагерей украинцев отправляют в экономически депрессивные районы РФ, сообщает пресс-служба ГУР МО.

“В качестве конечного пункта назначения называют ряд северных областей, в частности – Сахалин. Украинцам “предлагают” официальное трудоустройство через центры занятости. Соглашающиеся получают документы, запрещающие выезд из российских регионов в течение двух лет,” – говорится в сообщении.

Украинская разведка сообщает, что по состоянию на сегодняшний день уже есть подтверждение, что один из таких фильтрационных лагерей создан в Докучаевске Донецкой области. Именно туда отправляют всех украинцев, у которых отбирают документы. После этого с ними разговаривают ФСБ-шники.

В Мариуполе ездит машина российских военных властей с громкоговорителем и объявляет, что Запорожье уже не принимает беженцев и нужно ехать в Россию, а также что Одессу уже взяли – сообщили в Мариупольском городском совете.

Кроме того, россияне в с.Никольске подчеркивают, что единственная возможность эвакуации – автобусами в Ростов, и что Украина их бросила на произвол.

“Все это сознательная дезинформация россиян, чтобы не только сорвать эвакуационный процесс, но и сознательно настроить мариупольцев против своей страны. Сейчас идет эвакуация в Запорожье, где мы ждем каждого. Кроме того, эвакуация из Никольского в процессе, как бы сложно она не шла,” – говорится в заявлении ГУР МО.

Жителей Левобережного района Мариуполя начинают массово вывозить на территорию России.

“Всего под незаконную депортацию попало порядка 15 тысяч мариупольцев. Это где-то половина от всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе. Известно, что оккупанты в ультимативной форме принуждают и без того измученных войной людей садиться в автобусы. Также есть сведения, что русские оккупанты отбирают у людей паспорт и другие украинские документы, удостоверяющие личность, – говорится в спациальном заявление МИДa Украины. – Вывезенных людей сперва доставляют в так называемые фильтрационные лагеря откуда потом перераспределяют по разным отдаленным городам России. На сегодняшний день известно, что около 6 тысяч мариупольцев уже насильно вывезены на территорию оккупанта”.

Несмотря на то, что российская сторона регулярно заявляет о возможной эвакуации людей на подконтрольную Украине территорию, в действительности это не так. На протяжении последних 20 дней оккупанты блокируют эвакуационную колонну и не дают возможности безопасно спасти людей. Прямо сейчас автобусы, которые выехали из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать мариупольцев, заблокированы. Очевидно, что это делается лишь для того, чтобы не дать людям возможности вернуться на подконтрольную Украине территорию. Несмотря на то, что именно этого и хотят жители украинского города, – сказано в пресс-релизе Кабинет Министров Украины.

“То, что делают русские оккупанты не поддается никакому объяснению. Вначале они блокируют мирный город, целенаправленно начинают убивать людей, а после насильственно вывозят на свою территорию. Украина такое переживала только во времена Второй мировой войны. К сожалению, история повторяется. Только теперь вместо нацистов – рашисты. Сейчас мы формируем базу депортированных мариупольцев и будем работать над их возвращением в Украину,” – заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.