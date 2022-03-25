Власти Мариуполя: в результате бомбардировки театра погибло около 300 человек

От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки русским самолетом погибло около 300 человек. Об этом сообщает местная администрация.

“До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта говорят об обратном. Драмтеатр в самом сердце Мариуполя всегда был визитной карточкой города. Местом встреч, свиданий, точкой ориентира. На его месте появилась новая точка боли мариупольцев, руины, ставшие последним пристанищем для сотен невинных людей”, – сообщают власти города-героя.

“Драматический театр цинично уничтожили вестники «руского мира». Этих фашистов 21 века не остановила ни огромная надпись ДЕТИ, ни заявления самих людей, что там лишь мирные – женщины, дети, старики. Оккупант знал куда бьет. Знал какие могут быть последствия и все равно бомбы упали на место, ставшее убежищем для сотен мариупольцев. Не может быть и никогда не будет объяснения этой нечеловеческой жестокости. Как никогда и не будет прощения тем, кто принес в наш дом разруху, боль и страдания, – написал представитель горсовета в Телеграм. – Мы сможем восстановить здания, но нам никогда не вернуть друзей, соседей, родных и близких людей. Светлая память всем невинным жертвам безумной войны, которую ведет против Украины страна-агрессор, страна-террорист Россия”.

Ранее МИД РФ опубликовало сообщение, отрицающее нападение на здание драматический театр в городе Мариуполь.