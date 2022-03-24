Генеральная ассамблея ООН большинством голосов одобрила резолюцию с требованием обеспечить защитой и гуманитарной помощью жителей Украины и осуждением России за агрессию против Украины, передает VOA.

24 марта, как сообщает агентство, Госдепартамент и Министерство финансов опубликовали пресс-релиз, в котором говорится об очередном включении в санкционный список ряда лиц и компаний в России.

Как результат сегодняшних мер, все имущество и имущественные активы вышеуказанных частных и физических лиц, находящиеся в Соединенных Штатах, или во владении, или под контролем, жителей США, блокируются с обязательным уведомлением Отдела по контролю за иностранными активами (OFAC).