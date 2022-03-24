Война привела к эвакуации более чем 4 миллионов украинских детей

В ЮНИСЕФ заявили, что российское вторжение повлечет за собой гуманитарный кризис, который будет иметь последствия для нескольких поколений украинцев, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Война в Украине, начавшаяся чуть более месяца назад, уже привела к эвакуации и перемещению 4,3 миллионов детей, что составляет свыше половины детского населения страны, заявили в четверг в ЮНИСЕФ (Детском фонде ООН). По данным организации, более 1,8 миллионов детей стали беженцами и перебрались в соседние страны, и еще 2,5 миллионов были перемещены внутри Украины.

«Война привела к одному из самых быстрых крупномасштабных перемещений детей со времен Второй мировой войны, – заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. – Это мрачная веха, которая может иметь долгосрочные последствия для будущих поколений. Безопасность детей, их благополучие находятся под угрозой из-за непрекращающегося насилия».

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала войны в Украине погибли 78 детей, еще 105 получили ранения. Эти цифры включают в себя только сообщения, которые удалось подтвердить. Реальные потери, скорее всего, намного выше.

Война также повлекла за собой разрушительные последствия для гражданской инфраструктуры и доступа населения к основным услугам.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 52 атаках на медицинские учреждения по всей стране за последние четыре недели. По оценкам ВОЗ, 1,4 миллионов украинцев в настоящее время не имеют доступа к безопасной для здоровья питьевой воде, а 4,6 миллионов жителей страны имеют ограниченный доступ к воде или находятся под угрозой отключения водоснабжения. Более 450 тысяч детей в возрасте от 6 до 23 месяцев нуждаются в продовольственной помощи.

В ЮНИСЕФ уже отметили сокращение детской иммунизации, в том числе прививок против кори и полиомиелита. Это может быстро привести к вспышкам болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин.

ЮНИСЕФ вместе с партнерами работают над тем, чтобы оказать гуманитарную помощь детям в Украине и соседних странах.