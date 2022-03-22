Кентукки: запрет на однополые браки нарушает конституционные права

В пятницу федеральный судья постановил, что бывший клерк округа Роуэн, штат Кентукки, Ким Дэвис нарушила конституционные права двух однополых пар, которым она отказала в выдаче разрешений на брак.

История ситуации такова: согласно решению Верховного суда от 2015 года, однополые пары получили право вступать в брак по всей стране. Госслужащая Ким Дэвис была против однополых браков по религиозным соображениям (она христианка), поэтому не выдавала разрешений на брак, что привело к судебным искам против нее. Причем иски подавали как гетеро-, так и гомосексуальные пары.

Из-за отказа выдавать разрешение на заключение брака госслужащая провела пять дней в тюрьме в 2015 году и была освобождена только после того, как ее сотрудники выдали лицензии от ее имени.

В итоге, после долгих судебных разбирательств окружной судья в пятницу вынес решение по двум искам: бывший клерк нарушила конституционные права двух однополых пар, которым она отказала в выдаче разрешений на брак, т.к. Ким Дэвис “не может использовать свои собственные конституционные права в качестве щита для нарушения конституционных прав других лиц при выполнении своих обязанностей в качестве выборного должностного лица».