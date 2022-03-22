Диаспора Айдахо собрала 2 500 коробок помощи украинским беженцам

Славянская церковь Полного Евангелия в Меридиане, штат Айдахо, неделю собирала помощь для отправки в Украину.

Церковь собирала еду, воду, одеяла, одежду и медикаменты и волонтеры были чрезвычайно удивлены тем, сколько пожертвований было получено – за несколько дней помещение церковной гимназии полностью заполнилось.

В субботу, 20 марта, церковь погрузила полученные пожертвования на грузовик, который отправится в Лексингтон, штат Кентукки, где все предметы будут рассортированы для отправки самолетом или кораблем.

Церковь работает с 11 волонтерами на территории Украины и за ее пределами, которые сообщают, в чем больше всего нуждаются жители в Украине, сообщает KTVB. Также церковь продолжает принимать помощь для последующей отправки в Украину.