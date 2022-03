В Германии заявили, что бойкот газа из России мог бы привести к “массовой бедности” в стране

Немедленный бойкт газа и нефти из России мог бы повредить населению Германии, приведя к безработице и бедности. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабэк.

Хабек заявил, что в случае немедленного отказа в Германию могут ждать “массовая безработица, бедность, люди, которые не могут согреть дома, люди, у которых не останется горючего”.

По словам немецкого чиновника, Германия двигается к энергетической независимости постепенно. “Это горько, признавать это морально неприятно, но пока мы не можем это сделать”, – заявил Хабек о возможности отказа от энергетических ресурсов из России.

Как сообщает издание The Guardian, правительство Германии работает над тем, чтобы уже летом страна могла отказаться от российского угля, до конца года – от нефти.

Издание указывает, что Германия на 55% зависит от России по поставкам газа, на 52% – по углю, и на 34% – по нефти.

Американский экономист Пол Кругман в колонке обнародованной изданием The New York Times указывает, что Берлину действительно сложно заменить поступающий из России газ. Несмотря на это, указывает Кругман, “ныне имеют место серьезные дискуссии по поводу того, может, и в какой мере, Германия преодолеть зависимость от российского газа”.

Готовность Германии рассматривать постепенный отказ от энергоресурсов из России уже является серьезным изменением, пишет обозреватель.

“Путин похоже достигает чего-то значительного: он напоминает демократическим странам мира, за что они выступают. Он уже разрушил репутацию России, как военной суперсилы; теперь он также уменьшает ту экономическую силу, которую она имела”, – указывает Кругман.

Как сообщает УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия остается наиболее проблемной страной по вопросу отказа от российских нефти и газа.

Кулеба указал, что для Германии “отказ является очень сложным решением, но с ними мы ведем работу, и верим, что в конце концов нас услышат”.

VOA