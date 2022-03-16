Конгресс США признал Путина военным преступником

Сенат США во вторник единогласно принял резолюцию, осуждающую президента России Владимира Путина как военного преступника, что является редким проявлением единства в глубоко разделенном Конгрессе.

Резолюция, представленная сенатором-республиканцем Линдси Грэм и поддержанная сенаторами обеих партий, призвала Международный уголовный суд в Гааге и другие страны преследовать российских военных в любом расследовании военных преступлений, совершенных во время вторжения России в Украину.

«Все мы в этом зале объединились вместе с демократами и республиканцами, чтобы сказать, что Владимир Путин не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа», — заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер в своем выступлении в зале заседаний перед голосование.