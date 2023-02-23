Tesla расширяет свое присутствие в Калифорнии, открывая новую штаб-квартиру в Пало-Альто

“Калифорния продолжает лидировать в технологической отрасли страны, 23 февраля губернатор Гэвин Ньюсом вместе с генеральным директором Tesla Илоном Маском посетил новую глобальную штаб-квартиру Tesla в области инженерии и AI в Пало-Альто. С 2009 года Калифорния поддерживает Tesla, чтобы помочь создать будущее рынка автомобилей с нулевым уровнем выбросов (ZEV). Теперь Калифорния останется домом для Tesla, поскольку их новая глобальная штаб-квартира инженеров и AI работает над разработкой технологий будущего,” – сообщает офис губернатора.

“Будущее в первую очередь происходит в Калифорнии. Мы меняем мир благодаря нашим историческим инвестициям, нашей конвейерной ленте для талантов и партнерским отношениям с такими компаниями, как Tesla. Штат продолжает оставаться мировым центром инноваций, стимулируя революцию в области электромобилей и доминируя в отрасли во всех категориях, преследуя при этом одну и ту же цель: обеспечить более чистое, экологичное и здоровое место для жизни для будущих поколени,” – заявил губернатор Ньюсом.

Калифорния является ведущим рынком автомобилей с нулевым уровнем выбросов (ZEV) в стране: по состоянию на декабрь 2022 года было продано почти 1,4 миллиона ZEV, что составляет 40% всех ZEV, проданных в США. Калифорния также лидирует в стране по инфраструктуре ZEV с 80 027 зарядными устройствами для электромобилей и 63 водородными станциями.

В штате находится 55 производственных компаний, связанных с ZEV, больше, чем в любом другом штате, автомобили ZEV стали главным экспортным товаром, что привело к значительному прогрессу в производстве и созданию рабочих мест.

Кроме этого, Калифорния лидирует в мире технологий и доминирует в процессе IPO (когда частная компания становится публичной путем продажи своих акций на фондовой бирже, прим.Славянски Сакраменто”): 56% частных компаний США оцениваются более чем в 1 миллиард долларов. Силиконовая долина заняла первое место в мире по стартап-экосистеме, за ней следуют Лос-Анджелес на 6-м месте и Сан-Диего на 21-м месте.

Более половины венчурного капитала страны находится в Калифорнии: с 2000 года Калифорния получила более 51% всего венчурного капитала, вложенного в Соединенные Штаты, при этом в наш штат было вложено более 625 миллиардов.

Еще в Калифорнии лучшая система высшего образования в мире: по данным US News & World Report, шесть из десяти лучших государственных университетов страны находятся в Калифорнии, и все UC являются одними из лучших в стране. CalState является крупнейшей университетской системой в мире, и четыре из пяти лучших государственных университетов находятся в Калифорнии.