Минобороны РФ: в Украине погибли 498 российских военных, около 1600 получили ранения

Министерство обороны России впервые озвучило количество погибших российских военных в войне в Украине.

По данным ведомства, во время “специальной военной операции” в Украине погибли 498 российских военных, ранены – 1 597.

Минобороны утверждает, что с украинской стороны погибли 2870 военных, около 3 700 ранены, 572 человека были взяты в плен.

Российское вторжение в Украину началось утром 24 февраля. Министерство обороны России признало потери только 27 февраля, однако тогда ведомство не называло цифр. Сенатор Людмила Нарусова 1 марта сказала “Дождю”, что “даже человек, далекий от военной профессии, понимает, что за столько суток напряженных боев не может не быть жертв”.

По ее словам, матери самостоятельно находят в украинских интернет-источниках информацию о том, что их сыновья в плену или погибли, но не знают, как забрать тела погибших. “Почему не договориться о коридоре, по которому можно хотя бы вывезти тела? Ведь они лежат не преданные земле, их обгладывают бродячие собаки. Некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые — это ни по каким законам войны невозможно”, – сказала она.

По данным Генштаба Украины, суммарные оценочные потери российских военных с 24 февраля по утро 2 марта составили 5 840 раненых и убитых, 200 остаются в плену.

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