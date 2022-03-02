Украина сообщила о более чем двух тысячах погибших гражданских

В Украине за семь дней войны погибли более двух тысяч украинцев, не считая военных, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на странице в фейсбуке.

По данным ведомства, при исполнении обязанностей погибли 10 спасателей, 13 получили ранения.

Уничтожены сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов. Сейчас усилия ГСЧС Украины направлены на спасение людей, говорится в сообщении.

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел 1 марта сообщила, что в Украине с 24 февраля погибли по меньшей мере 136 гражданских лиц, среди них 13 детей, ранения получили 400 человек. “Реальные потери, вероятно, будут намного больше”, – сказала она.

По ее словам, в большинстве случаев причиной гибели и ранений людей стали воздушные удары, а также “применение оружия взрывного действия с широкой площадью поражения, включая обстрелы тяжелой артиллерией и ракетных систем залпового огня”.

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что на седьмой день вторжения России погибли 5 840 украинских военных. Указано, что данные уточняются, потому что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. Минобороны России 27 февраля впервые признало потери в войне в Украине, но не назвало цифр.

Представитель агентства ООН по делам беженцев Шабиа Манту сообщила, что за последние шесть дней Украину покинули почти 836 тысяч человек.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди говорил, что гуманитарные агентства и их партнеры из числа НПО обратились к донорам с призывом выделить 1,7 млрд долларов для поддержки пострадавших внутри Украины и беженцев из Украины.

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