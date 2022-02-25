МИД Украины назвал российские ракетные удары по Киеву «ужасающими»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал российские ракетные удары по Киеву «ужасающими», передает Служба новостей «Голоса Америки».

В пятницу, 25 февраля, мэр Киева Виталий Кличко сделал заявление, в котором сообщил, что столица перешла «на оборонительный режим. В разных районах слышны выстрелы и взрывы. В Киев уже вступили диверсанты».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российские ракетные удары по Киеву «ужасающими».

Корреспондент «Голоса Америки» Джеми Деттмер, находящийся в Украине, передал утром в пятницу, что украинские разведслужбы сообщили о перестрелках в отдельных районах Киева, но предупредили о том, что в столице и других городах могут действовать не регулярные подразделения России, а диверсанты и спецподразделения, в том числе и переодетые в гражданскую одежду.

Позднее, корреспондент «Голоса Америки» в Киеве Хизер Мердок рассказала, что в центре столицы почти не видно украинских военных, однако по городу организованы блок-посты. При этом,

отдельные российские части находятся уже недалеко от центра: перестрелки были слышны прямо на улицах.

Между тем, военное командование РФ объявило, что под контроль российских частей взят аэропорт в Гостомеле, к северо-западу от Киева, с помощью которого к украинской столице можно переправлять авиацией значительное количество войск.

Эти заявления российского командования пока не подтверждены независимо. Командование Украины сообщает, что в районе аэропорта ведутся ожесточенные бои.

Российское нападение, которого официальный Киев и западные державы опасались в течение нескольких недель, уже стало самым масштабным военным вторжением в Европе со времен Второй мировой войны. Политологи, как в Европе, так и в США, опасаются, что, даже в случае скорого окончания военных действий, в восточной Европе может вновь возникнуть пресловутый «железный занавес» между Россией и ее сателлитами с одной стороны и государствами западной ориентации – с другой.

В то время как российская армия осуществляет вторжение в Украину сразу по нескольким направлениям, на всех автодорогах, ведущих к границам Украины с европейскими странами, скопилось огромное количество автомашин.

Тысячи жителей Украины уже стали беженцами и оказались в соседних Польше, Словакии, Венгрии и Румынии. Власти этих стран предпринимают усилия, чтобы обеспечить всех принятых украинцев продовольствием и временным кровом.

Большое количество украинских беженцев движется к польскому пограничному КПП под Перемышлем. В основном, сообщает Associated Press, это – женщины, дети и старики.

Как известно, президент Украины Зеленский запретил мужчинам, способным носить оружие, покидать страну. Очевидцы сообщают, что взрослых мучжин через границу не пускают, даже если при них есть дети.

Для оперативного оформления вынужденных переселенцев европейские государства частично ослабили визовый и коронавирусный режим.