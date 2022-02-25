Киев подвергся обстрелам российских военных

Глава Пентагона Остин заявил, что российские войска находятся в 32 километрах от украинской столицы, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Утром в пятницу, во второй день полномасштабного вторжения России в соседнюю Украину, в Киеве были слышны взрывы.

Газета New York Times сообщила, что у нее есть «подтвержденное» видео взрывов на котором видны «огненные обломки», падающие на Киев.

По заявлениям газеты, эти кадры, «судя по всему, показывают, как по крайней мере две ракеты “земля-воздух” были выпущены под Киевом перед взрывом».

Министерство обороны Украины в ночь на пятницу сообщило, что российские военные части вступили в столичный район Оболонь, что расположен на северо-запад от центра, и призвало население столицы оставаться дома и заготавливать «коктейли Молотова» (бутылки с зажигательной смесью).

Сирены воздушной тревоги были слышны и во Львове на западе Украины, недалеко от польской границы, куда временно переехали многие иностранные посольства.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в четверг вечером, что российские войска, вошедшие с территории Беларуси, продвинулись на расстояние до 32 километров от Киева.

На севере Украины российские войска в четверг взяли под контроль Чернобыльскую АЭС.

«Это объявление войны всей Европе», – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В 1986 году на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в мире авария. С тех пор окрестности станции остаются непригодными для проживания.

Антивоенные демонстрации прошли в четверг в ряде городов России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Официальные лица сообщили об аресте по меньшей мере 1700 человек.