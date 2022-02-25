Россия распространяет дезинформацию на фоне роста сопротивления в Украине

Представители администрации Байдена выразили обеспокоенность потоком дезинформации со стороны России, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Россия столкнулась в Украине с гораздо более сильным сопротивлением, нежели чем ожидали в Москве, в том числе в ходе наступления на Киев, и, похоже, потеряла часть ранее полученного преимущества. Об этом в пятницу в беседе с журналистами сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США.

«Мы видим, что украинцы оказывают большее сопротивление, чем Россия ожидала», – сказал источник в беседе с агентством «Рейтер».

Источник в администрации в беседе с «Голосом Америки» выразил обеспокоенность кампанией по распространению дезинформации, которую проводит Россия.

«Мы воздаем должное украинскому народу за проявленную силу и решимость в ответ на неспровоцированное нападение значительно большей по размеру армии. Мы видели, как украинские солдаты продемонстрировали невероятную храбрость в первый день боев, сбивая российские самолеты, стреляя по танкам и удерживая множество своих позиций во время сильных атак, – сказал источник. – Мы обеспокоены тем, что Россия планирует отговорить их и заставить сдаться с помощью дезинформации. Наша информация указывает на то, что Россия проводит дезинформационную кампанию, публикуя ложные сообщения о повсеместной капитуляции украинских войск. Наша информация также указывает на то, что Россия планирует угрожать убийством членам семей украинских солдат, если они не сдадутся».