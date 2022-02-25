В этом году в Мексике были убиты шесть журналистов: Хосе Луис Гамбоа из Веракруса 10 января; Маргарито Мартинес Эскивель из Тихуаны, 17-го числа; Лурдес Мальдонадо, тоже из Тихуаны, 23-го числа; Роберто Толедо из Ситакуаро, штат Мичоакан, 31-го числа; Эрнесто Ислас Флорес из Тихуаны, 6 февраля, и Эбер Лопес из Салина-Крус, штат Оахака, далее.

Для сравнения, за весь 2021 год было совершено девять убийств. И 147 с начала 2000 года.

Ситуация ухудшается.

И наших мексиканских коллег не только убивают: с 2000 года насчитывается более 20 нераскрытых исчезновений журналистов.

Избиения, кражи рабочих материалов, телефонные звонки с угрозами исчисляются тысячами.

Криминализация жертв теми, кто несет ответственность за выяснение фактов, из-за бездействия, некомпетентности или безразличия стала обычным процессом. Расследования искусственно затягиваются. Данные часто утекают, чтобы повторно преследовать репортеров.

Как будто жизнь журналиста абсолютно ничего не стоит.

Следовательно, виновные редко выявляются, арестовываются, обвиняются или наказываются.

Заниматься журналистикой в Мексике сегодня почти то же самое, что вешать мишень себе на спину, куда убийцы могут целиться и стрелять. Это как работать в стране, где идет война.

Их подстерегает опасность как со стороны преступного мира, так и со стороны властных кругов, недовольных правдой, которую раскрывают наши коллеги. Они не хотят, чтобы правда, которую журналисты ищут, вышла на свет.

Будь то торговцы наркотиками, потому что их доходы в опасности, или политики, потому что свобода слова — их враг, а право граждан на получение информации — их самая большая угроза.

В Мексике, как и в других латиноамериканских странах, насилие кажется непрекращающимся: каждый день от насилия погибают сотни человек.

Почти все преступления остаются безнаказанными. И каждое нерасследованное преступление является приглашением к следующему.

На прошлой неделе на утренней пресс-конференции президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (Andrés Manuel López Obrador) группа журналистов, присутствовавших на мероприятии в Тихуане, отказались задавать президенту какие-либо вопросы в знак протеста против этих убийств.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор разграничил обычных журналистов, уличных репортеров и “медийную элиту”, против которой он ведет постоянную вражду, и настаивал на осуждении.

Но тогда местный коллега со слезами на глазах прочитал имена убитых. Все журналисты сказали «ПРИСУТСТВУЕТ» после того, как каждое имя было прочитано.

Они также протестовали в двух палатах правительства Мексики.

“Мы работаем под угрозой быть убитыми и наши смерти никогда не будут раскрыты,” — заявили они.

В прошлом месяце журналисты протестовали как минимум в 30 городах, требуя прекратить убийства.

“Мы хотим остаться в живых,” — говорили они.

Они несли плакаты с надписями: “Остановите убийства журналистов, Справедливость сейчас!”, “Давайте защитим свободу слова”, “Небезопасность работы журналистов — это тоже насилие”, “Правду нельзя убить”, “Объятия наркоторговцам, пули журналистам”, с фотографиями коллег, чьи жизни были жестоко прерваны.

Журналисты и их союзники на это реагируют; устраивают собрания и протесты, обращаются к исполнительной власти. Но нападения продолжаются, потому что система безнаказанности требует, чтобы за несправедливостью следовало молчание.

И в результате – самоцензура. Несколько местных мексиканских СМИ ограничены репортажами о развлечениях и общих событиях в районе. В некоторых штатах почти не сообщают о стрельбе или трупах даже в социальных сетях.

Зоны молчания множатся.

Когда журналисты и их редакторы из страха перестают информировать общественность, ситуация становится еще более острой.

Мексиканским журналистам, которые мобилизуются, мы выражаем нашу глубокую солидарность с их ситуацией. Мы полностью поддерживаем ваши требования к исполнительной власти о защите, разъяснении и справедливости.

Если не изменить приоритеты, наша соседка Мексика превратится в информационную пустыню, а преступность и беззаконие будут царствовать под покровом мрака. И некому будет их разоблачать.

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