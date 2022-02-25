Президенты США и Украины обсудили усиление санкций и оборонную помощь

Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня также связался по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу обсудил с президентом США Джо Байденом усиление санкций, оборонную помощь и формирование антивоенной коалиции. Зеленский написал о состоявшемся разговоре в своем твиттере.

«Благодарен США за мощную поддержку Украины! — написал Зеленский, – Усиление санкций, конкретная помощь в обороне и антивоенная коалиция только что были обсуждены с Байденом».

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в пятницу, что президент Украины Владимир Зеленский провел «очень продуктивный» телефонный разговор с президентом Джо Байденом. Маркарова сказала об этом, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.

Глава украинской дипломатической миссии добавила, что российская агрессия против Украины в пятницу усилилась, однако Москва не продвинулась вперед, как это планировали ранее в Кремле, а украинские власти собирают доказательства для возможного судебного преследования режима Путина за военные преступления.

Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил в пятницу по телефону со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщил Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента. В ходе разговора собеседники «осудили сообщения о росте числа жертв среди гражданского населения, в том числе среди украинских детей, в результате авиационных и ракетных ударов по Киеву и его окрестностям».

«Госсекретарь выразил возмущение жестокой тактикой Кремля и подчеркнул, что США продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Госсекретарь также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы помочь ей в защите от российской агрессии», говорится в заявлении Госдепартамента.