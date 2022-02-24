Вблизи Киева слышны взрывы

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко заявил о шести взрывах вблизи Киева. По его словам, “наносятся удары крылатыми или баллистическими ракетами”.

МВД Украины сразу после этого заявило о том, что системой ПВО был сбит летательный аппарат, он упал в Дарницком районе, около дома по ул. Кошица, на юго-востоке Киева.

По данным УНИАН, власти объявили воздушную тревогу в Песочине и Виннице.

Ранее глава Сумской области Дмитрий Живицкий заявил, что российские военные продвигаются в сторону Киева от Сумской области у себя на странице в фейсбуке.

По его словам, войска России взяли в кольцо несколько населенных пунктов области, в том числе город Конотоп. Он находится в 258 км к востоку от Киева. Ранее сообщалось, что украинские военные смогли удержать область.

“На сегодняшний день в кольцо взят город Конотоп, город Ахтырка героически дважды отразил вражеское наступление. К сожалению, населенные пункты Сумской области осаждены. Техника из города Сум вышла в направлении города Киева, очень много техники, которая прошла транзитом, направляется на западное направление”, – сказал Живицкий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Киев, предположительно, вошли диверсионные группы России, которые могут планировать его убийство.

“По имеющейся у нас информации, враг обозначил меня как цель номер один. Мою семью – как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства”, – сказал он.

Поздним вечером 24 февраля из ряда мест Украины поступали сообщения о боях между российскими и украинскими войсками.

Одной из важнейших точек на карте боевых действий остается аэропорт Антонов (бывший аэропорт Гостомель) под Киевом, который заняли российские десантники. Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать большие самолеты (сюда не раз садились большегрузные самолеты “Мрiя”), в том числе Ил-76 ВКС России. Захват аэропорта мог позволить российским войскам перебросить значительные силы непосредственно к Киеву.