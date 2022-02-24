Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине. Призыву подлежат военнообязанные и резервисты. О количестве мобилизуемых в указе не говорится – эту цифру определит Генштаб. Ранее украинский президент объявил на всей территории страны военное положение. Украина разорвала все дипломатические отношения с Россией и закрыла воздушное пространство.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале “специальной военной операции” с целью “денацификации и демилитаризации” Украины. Сразу после стали появляться сообщения о взрывах и ракетных обстрелах в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Бердянске. Российские войска перешли границу в пяти областях Украины.

В Чернигове, Харьковской и Киевской областях, в Киеве, Днепре, Николаеве и Черкасской области объявлен комендантский час.

За первый день боев погибли 137 украинских военнослужащих, сообщил президент Украины. Ранее Минздрав Украины сообщил о 57 погибших мирных жителях и военных.

© Настоящее Время. Все права защищены