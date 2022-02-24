Российские танки идут на Киев

БГ от имени “Аквариума” подвел итоги первого дня войны: “Эта война – безумие и позор России”. Вот главное, что нужно знать:

В Украине объявлена всеобщая мобилизация. Президент Зеленский заявил о 137 погибших украинцах. Ранним утром в пятницу начались ракетные обстрелы Киева.

Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС.

Протесты против войны прошли по меньшей мере в 54 городах России, почти 1800 человек задержаны.

США, Великобритания, Япония и Евросоюз ввели новые санкции; Латвия, Литва и Чехия прекратили выдачу виз россиянам.

“Русский военный корабль, иди на ***!”

Сразу после объявления Путиным войны российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину с территории Беларуси, из прилегающих к Украине областей России и с юга. Кроме того, в 10 км от Киева в аэропорту Антонов высадился крупный вертолетный десант – там идет бой, но украинская армия утверждает, что контролирует аэропорт.

Вошедшая из Беларуси группировка установила контроль над Чернобыльской АЭС и взяла в заложники сотрудников станции. Вторгшиеся из Белгородской области российские войска взяли под контроль город Сумы. Продвижение другой группировки остановлено в непосредственной близости от Харькова (под обстрелы попадают не только объекты военной инфраструктуры, но и жилые дома, вот видео из Чугуева). Вторгшиеся из Крыма военные части ведут бои в Херсоне, на восточном направлении захвачен город Геническ, вот интервью с его мэром. На бывшей “линии разграничения” в Донбассе идут бои, российские войска наступают на Мариуполь. Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В крупных городах введен комендантский час. В Киеве и Харькове люди ночевали в метро, вот репортаж из украинской столицы, а вот фотографии последствий российских обстрелов.

По словам Владимира Зеленского, за первый день боев погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316 человек. Среди погибших – 13 пограничников, несших службу на острове Змеиный в Черном море: российский военный корабль предложил им сдаться, но они ответили: “Русский военный корабль, иди на ***” – соответствующую запись выложил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Всем им присвоено звание Героя Украины посмертно.

Российская сторона о своих потерях не сообщает, а один из советников главы Офиса президента Украины оценивает их в 450 человек. Минобороны России заявило о выполнении “всех поставленных на день задач”, Минобороны Великобритании так не считает. Дальнейшие действия российской армии здесь прогнозирует украинский отставной генерал, здесь – глава Bellingcat Христо Грозев. Рано утром Россия начала обстрел Киева крылатыми и баллистическими ракетами. В кольцо взят город Конотоп Сумской области. Президент Украины заявил, что целью номер один для россиян является он сам. В Киеве упал сбитый ПВО “летательный аппарат”, в результате загорелся жилой дом, три человека ранены. Дома горят еще в нескольких украинских городах.