54 сотрудника CHP обвиняются в требовании $200 000 за мошеннические сверхурочные

Согласно информации генерального прокурора штата Калифорния, офицеры дорожного патруля Калифорнии (CHP) в восточном Лос-Анджелесе якобы потребовали более 200 000 долларов за мошеннические сверхурочные.

В минувший четверг генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта объявил о выдвинутых обвинениях против 54 бывших и нынешних сотрудников Калифорнийского дорожного патруля (CHP) в связи с предполагаемой многолетней схемой мошенничества со сверхурочной работой.

Обвинения являются результатом внутреннего уголовного расследования CHP по вопросу о том, преувеличивали ли сотрудники полицейского участка в Восточном Лос-Анджелесе количество сверхурочных часов. Офицерам предъявлено 302 пункта обвинения, включая обвинения в крупной краже и мошенничестве. Общая сумма мошеннических сверхурочных часов составляет $226 556.

В мае 2018 г. CHP начала расследование мошенничества, которое предположительно происходило с 1 января 2016 г. по 31 марта 2018 г. В течение этого периода несколько офицеров подозревались в регистрации дополнительных сверхурочных часов. Например, вместо того, чтобы записывать фактически отработанные 3-4 часа, офицеры якобы записывали и получали оплату за восемь часов сверхурочной работы.

В дополнение к основной схеме трое бывших офицеров якобы зарегистрировали поддельные часы работы по патрулированию дорог. Чтобы подкрепить свое мошенничество, они изготавливали ложные предупреждения.

Предъявление обвинений всем 54 обвиняемым назначено на 17 и 18 марта в Верховном суде округа Лос-Анджелес.

Помимо этого расследования, в мае 2021 года двое из 54 обвиняемых были привлечены к ответственности по обвинению в сговоре и по трем пунктам обвинения в получении взятки в связи со схемой взяточничества. Они якобы брал взятки в обмен на фальсификацию документов для регистрации экзотических автомобилей «серого рынка».