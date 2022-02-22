Законопроект требует вакцинацию от COVID-19 для сотрудников бизнесов Калифорнии

На прошлой неделе в Ассамблею Калифорнии Баффи Уикс из Окленда, Сесилией Агияр-Карри из Винтерса, Эван Лоу из Купертино и Акила Вебер из Сан-Диего был представлен законопроект, предполагающий требование обязательной вакцинации от COVID-19 всех сотрудников всех бизнесов в штате.

Законопроект требует, чтобы все все работники калифорнийских бизнесов представили доказательства того, что они либо были вакцинированы против COVID-19, либо имеют освобождение по религиозным или медицинским причинам не делать прививку.

В законопроекте не упоминаются требования к тестированию для сотрудников с вышеупомянутыми освобождениям по религиозным и медицинским показаниям. Предполагается штраф для тех бизнесов, которые не соблюдают правила, но его размер не указывается в проекте закона.

Также, в законопроекте говорится, что его требования отменятся, когда Центры по контролю и профилактике заболеваний решат, что прививки от COVID-19 больше не нужны.