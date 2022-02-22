Губернатор Калифорнии представил план по выходу из пандемии

Губернатор Гэвин Ньюсом представил план SMARTER, определяющий дальнейший путь Калифорнии в отношении ведущих в стране ответных мер на пандемию.

В минувший четверг губернатор Ньюсом обнародовал план SMARTER, следующий этап мер реагирования Калифорнии на пандемию. План SMARTER, основанный на уроках, извлеченных за последние два года, и неизменной приверженности штата справедливости, будет определять стратегический подход Калифорнии к борьбе с COVID-19 при одновременном продвижении восстановления штата,” – говорится на сайте губернатора.

Сообщается, что основные элементы плана SMARTER и показатели готовности сосредоточены на жизненно важных мерах и стратегиях общественного здравоохранения, которые штат успешно использовал для замедления распространения и защиты калифорнийцев.

План SMARTER расшифровывается следующим образом:

Shots – Вакцины являются самым мощным оружием против госпитализации и серьезных заболеваний. В соответствии с этим планом Калифорния сохранит возможность вводить не менее 200 000 вакцин в день поверх существующей инфраструктуры аптек и поставщиков.

Masks – Правильно надетые маски с хорошей фильтрацией помогают замедлить распространение COVID-19 или других респираторных вирусов. Штат будет поддерживать запас из 75 миллионов высококачественных масок и возможность распределять их по мере необходимости.

Awareness – Мы продолжим следить за распространением и развитием вариантов COVID-19, четко сообщать, как люди должны защищать себя, и координировать ответные меры наших штатов и местных органов власти.

Readiness – COVID-19 не исчезнет, ​​и мы должны быть готовы с инструментами, ресурсами и расходными материалами, которые позволят нам быстро реагировать для защиты здоровья населения и поддержания системы здравоохранения в хорошем состоянии.

Testing – получение нужного типа тестов — ПЦР или тест на антигены.

Education – Калифорния будет продолжать работать над тем, чтобы школы оставались открытыми, а дети находились в безопасных классах для очного обучения.

Rx – Развивающиеся и совершенствующиеся методы лечения будут становиться все более доступными и важными в качестве инструмента для спасения жизней.

План калифорнийского губернатора поддержали национальные и государственные лидеры в области общественного здравоохранения.