Руководители сепаратистов Донбасса обратились к Путину с просьбой признать “ДНР” и “ЛНР”

Глава “ДНР” Денис Пушилин и глава “ЛНР” Леонид Пасечник 21 февраля официально обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину признать независимость двух сепаратистских образования Донбасса. Обращение прозвучало в эфире государственного телеканала “Россия-24”. Ранее сообщалось, что Пушилин и Пасечник находятся в Москве и вероятно будут принимать участие в заседании Совета Безопасности РФ, которое срочно созвал Путин.



“От имени народа всего народа просим вас признать “ДНР” как независимое, демократическое, правовое и социальное государство, – заявил , в частности, Пушилин. – Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между “ДНР” и РФ, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны”.

“Уважаемый Владимир Владимирович, с целью недопущения массовой гибели мирного населения Республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России, прошу Вас признать суверенитет и независимость “Луганской Народной Рсепублики”, – сказал Пасечник.

Неделю назад депутаты российской Госдумы также одобрили постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания “ЛНР” и “ДНР”. Комментируя это решение, Путин в тот же день заявил, что депутаты “чувствуют настроения в обществе”, и заметил, что в России есть большая поддержка “жителей Донбасса”.

Депутаты заявили, что принятый ими документ “положит начало процессу международного признания обоих государств”.

Украина продолжает считать “ДНР” и “ЛНР” частью своей территории, несмотря на то, что они с весны 2014 года находятся под контролем пророссийских сепаратистов. Страны Запада не признают “ЛНР” и “ДНР” и ввели против их руководителей санкции, как и против тех, кто был причастен к аннексии Крыма Россией. Конфликт в Восточной Украине подавляющее большинство стран Запада считает покушением на территориальную целостность и суверенитет Украины. В свою очередь Россия уже несколько лет раздает на этих территориях российские паспорта: по разным данным, с 2014 года такие документы получили более 700 тысяч человек.