Путин намерен признать сепаратистские «республики» в восточной Украине

Президент РФ уведомил об этом лидеров Германии и Франции, передает Русская служба «Голоса Америки».

Россия признает независимость ДНР и ЛНР – самопровозглашенных «республик» в восточной Украине, во главе которых стоят сепаратистские лидеры.



Кремль сообщил, что Путин по телефону известил об этом намерении лидеров Франции и Германии, сказав, что в ближайшее время собирается подписать соответствующий указ.



Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон выразили разочарование таким развитием событий, но вместе с тем «ими была обозначена готовность к продолжению контактов», говорится в сообщении Кремля.



О намерении российского лидера признать независимость ДНР и ЛНР стало известно после экстренного совещания Совета безопасности России, созванного Путиным ранее в понедельник.

Тем временем президент Байден провел в Белом доме совещание своей команды в сфере национальной безопасности для обсуждения вопроса о кризисе вокруг Украины.