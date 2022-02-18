Лидер «ДНР» объявил об эвакуации жителей в Ростовскую область

Денис Пушилин заявил, что власти Украины собираются отдать приказ о наступлении на пророссийских сепаратистов, сообщает Радио «Свобода» совместно с Русской службой «Голоса Америки».

Глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин сообщил об организованном массовом выезде жителей подконтрольных сепаратистам районов Донецкой области на территорию России – в Ростовскую область. По словам Пушилина, договоренность о временном приеме достигнута с российским руководством. В первую очередь эвакуироваться будут женщины, дети и пожилые.

Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы скоро отдаст приказ о наступлении на позиции поддерживаемых Россией сепаратистов. В Киеве постоянно подчеркивают, что наступления не планируют. Уже после заявления Пушилина об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Последние два дня украинские военные и пророссийские сепаратисты в Донбассе вновь обвинили друг друга в стрельбе. По данным Киева, сепаратисты сегодня не менее 20 раз нарушили режим перемирия. Всего за прошедшие сутки Украина зафиксировала 60 нарушений.

В свою очередь представители самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» сообщили об обстрелах со стороны украинской армии и рассказали, что на их территории попали десятки мин и снарядов, жители некоторых населенных пунктов остались без света.

Миссия ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала на линии соприкосновения более пятисот взрывов и призывала обе стороны конфликта прекратить огонь.

Украинское МВД также заявило о диверсиях на линиях связи в Луганской и Донецкой областях у одного из крупнейших мобильных операторов. Несколько часов жители региона не могли звонить и выходить в интернет. На восстановление связи потребовалось несколько часов.

Наблюдатели называют столкновения в регионе самыми серьезными с 2015 года. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал обстановку на линии фронта в Донбассе «аномальной».

Новое обострение в регионе власти Украины назвали большой провокацией. В Москве заявили, что ситуация на Донбассе может воспламениться в любой момент.

Обострение происходит на фоне заявлений США и НАТО о возможном российском вторжении на украинскую территорию в предстоящие несколько дней. По оценкам Вашингтона, Россия сосредоточила у границ Украины порядка 150 тысяч своих военнослужащих и множество единиц армейской техники. Несмотря на утверждения Минобороны России, что российская сторона приступает к отводу части войск по завершении учений, западные союзники говорят, что пока не видят подтверждений этим заявлениям Москвы.

Россия все обвинения в агрессии по отношению к Украине отвергает. Вооруженный конфликт в Донбассе Москва называет внутриукраинским и утверждает, что Киев не соблюдает минские договоренности.

В Госдепартаменте прокомментировали сообщение об эвакуации населения из оккупированных сепаратистами районов на востоке Украины.

«Подобные заявления являются дальнейшими попытками с помощью лжи и дезинформации скрыть, что Россия является агрессором в этом конфликте. Этот тип операции под ложным предлогом – именно то, что подчеркнул госсекретарь Блинкен в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН.

Это циничное и жестокое использование людей в качестве пешек, чтобы отвлечь мир от того факта, что Россия наращивает свои силы, готовясь к нападению. Россия является единственным зачинщиком этой напряженности и угрожает народу Украины. Она направила свои войска к границам Украины и регулярно нарушает права жителей Донбасса и Крыма», говорится в заявлении Госдепартамента.