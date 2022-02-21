Минобороны РФ заявило об “уничтожении” двух БМП, перешедших границу РФ, и гибели 5 украинских “диверсантов”

Российские военные сообщили об “уничтожении” двух боевые машины пехоты Вооруженных сил Украины, которые перешли границу с Россией, пишут РИА Новости и “Интерфакс” со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

В сообщении говорится о “предотвращении нарушения государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины”. Во время перестрелки, как утверждается, на территорию России якобы зашли две боевые машины Вооруженных сил Украины для эвакуации диверсантов.

“Обе машины удалось подбить”, – заявили в ведомстве. В результате, как сказано в сообщении, “пять нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены”. Среди российских военнослужащих пострадавших нет.

В Украине сообщения Минобороны России назвали “фейками”. Военных Украины в Ростовской области нет, передает Reuters со ссылкой на украинских военных.

В штабе украинской Операции объединенных сил изданию Hromadske сообщили, что украинские военные не производят никаких наступательных действий и не предпринимали никаких попыток проникновения на территорию РФ. “Следовательно, никаких потерь у нас не может быть вследствие этих действий”, – говорится в сообщении.

РИА Новости также сообщает, что в районе донецкого аэропорта слышны взрывы. Утверждается, что ведется артобстрел.

Власти сепаратистских “ДНР” и “ЛНР” продолжают утверждать, что Украина усилила обстрелы территории двух самопровозглашенных образований на Донбассе. Россия, со своей стороны, утверждает, что в выходные несколько украинских снарядов долетели до территории РФ. Власти “ДНР” и “ЛНР” также сообщили о нескольких “диверсиях”, которые якобы готовила Украина на Донбассе и которые им удалось предотвратить, в том числе подрыв автомобиля со взрывчаткой на дороге, по которой в Россию вывозят эвакуированных жителей.

Украина, со своей стороны, сообщает, что именно сепаратисты увеличили количество обстрелов украинской территории. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ранее заявил, что именно “российская пропаганда продолжает распространять фейки”. В частности, по его словам, фейковым является сообщение о разрывах якобы украинского реактивного снаряда от РСЗО “Град” и 122-мм снаряда в Ростовской области. “Следует отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода на расстоянии свыше 21 км от линии столкновения, что превышает максимальную дальность стрельбы реактивных систем залпового огня “Град” и 122-мм пушки, находящихся на вооружении ВС Украины”, – сказал он.

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