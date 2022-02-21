Американские законодатели осуждают признание «ДНР» и «ЛНР»

Конгрессмены и сенаторы выступили с жесткими заявлениями, передает Русская служба «Голоса Америки».

Председатель сенатского Комитета по международным отношениям Боб Менендес заявил, что «незаконное признание Владимиром Путиным самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик является актом ничем не вызванной агрессии и грубейшим нарушением международного права».

«Несмотря на неоднократные усилия открыть дверь к дипломатии, Владимир Путин выбрал путь конфликта. Использование Украины в качестве поля боя для оказания влияния Кремля только углубляет нашу решимость в поддержке украинского народа, чтобы он мог, наконец, жить в мире, определять свое собственное будущее и жить в свободе», – заявил сенатор-демократ.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм в свою очередьзаявил:



«Когда дело доходит до таких головорезов, как Путин, которые разрушают мировой порядок и разрушают демократии, – всему есть предел. Решение Путина объявить Донецк и Луганск независимыми областями в составе Украины является одновременно нарушением Минских соглашений и объявлением войны народу Украины. Его решение должно быть немедленно встречено жесткими санкциями, чтобы обрушить рубль и раздавить российский нефтегазовый сектор».

«Последние безрассудные шаги Путина по признанию [так называемых народных республик] обостряют необходимость в экономических санкциях сейчас – быстрых, уверенных, суровых – заставляя его [Путина] платить цену за это малодушное нападение на мировой порядок… Мы должны продемонстрировать нашу решимость поддержать Украину», – убежден сенатор-демократ Ричард Блументаль.

Конгрессмен-демократ Билл Китинг заявил, что решение российского лидера «нарушает международное право, минские соглашения и – главное – территориальный суверенитет Украины».

«Владимир Путин, вы выбрали неправильный и глупый путь. Из-за этого решения пострадают ваши люди, ваша экономика будет испытывать дальнейшее снижение, а ваш режим будет еще больше изолирован от международного сообщества. Остальной мир видит вас тем, кем вы являетесь на самом деле: автократический лидер страны-изгоя, которому угрожает перспектива свободной и независимой Украины», – заявил конгрессмен.

Конгрессмен-демократ Майк Куигли заявил, что «любое развертывание российских войск в этих регионах (оккупированных районах Донецкой и Луганской областей – ГА) является нарушением территориального суверенитета, которое мы не видели со времен Второй мировой войны».

Конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер заявил, что «США должны удостовериться, что Путин, нарушив международные соглашения, столкнется с карательными, а не символическими санкциями».