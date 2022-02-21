Сотрудники посольства США в Украине проведут ночь в Польше

В связи с ситуацией на востоке Украины Государственный департамент приказал своим сотрудникам во Львове временно покинуть страну, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Государственный департамент США заявил, что сотрудники американского посольства во Львове проведут ночь в Польше по соображениям безопасности. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

«Сотрудники посольства будут регулярно возвращаться, чтобы продолжать свою дипломатическую работу в Украине и предоставлять экстренные консульские услуги. Они будут продолжать поддерживать украинский народ и украинское правительство, координируя дипломатические усилия. Приверженность Соединенных Штатов суверенитету Украины и территориальной целостности перед лицом российской агрессии непоколебима», – говорится в заявлении госсекретаря.

Он также рекомендовал гражданам США немедленно покинуть Украину.

«Ситуация в области безопасности в Украине продолжает оставаться непредсказуемой. Существует высокая вероятность того, что любые российские военные операции серьезно ограничат коммерческие воздушные перевозки. Российские войска продолжают приближаться к границе, что похоже на планирование вторжения, которое может произойти в любой момент», – заявил Энтони Блинкен.