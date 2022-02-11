Советник по нацбезопасности США заявил о возможном вторжении России в Украину во время Олимпийских игр

Российское вторжение “может начаться в любое время”, в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине, заявил на пресс-брифинге в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он призвал американских граждан покинуть Украину в течение ближайших 24-48 часов.



Агрессия России против Украины может произойти в любой день и, скорее всего, начнется с воздушной атаки, передает его заявление Голос Америки. “Мы по-прежнему наблюдаем признаки эскалации со стороны России, включая прибытие новых сил к украинской границе, – сказал Салливан, обращаясь к журналистам. – Вторжение может начаться в любой момент, если Владимир Путин решит отдать приказ об этом. Это может начаться во время Олимпийских игр, несмотря на множество предположений, что это произойдет только после Олимпиады”.



Салливан добавил, что в Белом доме в скором времени ожидают телефонного разговора между президентом Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

Вскоре после выступления Салливана Кремль анонсировал телефонные переговоры президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена. По утверждению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, разговор состоится в субботу, 12 февраля, по инициативе американской стороны.

Ранее 11 февраля президент США Джо Байден призвал американских граждан немедленно покинуть Украину и предупредил, что ситуация в стране “может очень быстро поменяться”. “Американские граждане должны уехать, должны уехать сейчас же”, – сказал Байден в интервью телеканалу NBC News.