Вместо помощи Украине конгрессмен предлагает достроить стену между США и Мексикой

Мэтт Розендейл заявил, что США должны прежде позаботиться о безопасности своих границ, пишет VOA.

Республиканский конгрессмен Мэтт Розендейл представил законопроект, запрещающий США оказывать Украине военную помощь и помощь в области безопасности, до тех пор пока на южной границе США не будет завершено строительство стены и не будет достигнут оперативный контроль над границей.

Президент-демократ Джо Байден остановил строительство стены, начатое при его предшественнике, республиканце Дональде Трампе.

Законопроект, внесенный в Палату представителей, предполагает, что пограничная стена должна включать стальное заграждение высотой 9 метров, освещение по периметру, камеры наблюдения, датчики и технологию обнаружения туннелей.

«В то время как наша страна с позором провалила попытки обеспечить безопасность собственной границы и защитить нашу территориальную целостность, политики из обеих партий, руководствующиеся принципом “Америка в последнюю очередь”, говорят нам, что наш долг сделать это для Украины», – говорится в заявлении Розендейла.

«Прежде чем поджигатели войны втянут нас в очередной зарубежный конфликт из-за границы восточноевропейского государства, которое находится в тысячах километров от наших берегов, они, по крайней мере, должны обеспечить безопасность нашей южной границы», – добавил конгрессмен.

Законопроект внесен девятью соавторами.