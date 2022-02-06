По всей Канаде проходят протесты против антиковидных мер

В городах по всей Канаде прошли митинги в знак солидарности с протестом в Оттаве против мандатов на вакцинацию и введенных ограничений, связанных с COVID-19.

По некоторым данным, в субботу в Оттаве собрались тысячи демонстрантов, которые жарили хот-доги и раздавали выпечку, также был замечены двое всадников, один из которых нес флаг в поддержку Дональда Трампа. На протестном митинге также присутствовали пара сотен медицинских работников.

Полиция работает в усиленном режиме.

Протестующие заявляют, что не уйдут, пока не будут сняты все мандаты и ограничения, введенные в связи с COVID-19. Они также призывают к отставке правительства Трюдо.

Ранее сообщалось о многотысячном пробеге дальнобойщиков со всей Канады.