Госдепартамент не рекомендует американцам поездки в Беларусь

Причины такого решения – недостаточно строгое исполнение законов в стране, риск задержания иностранцев и наращивание российской военной мощи вдоль украинской границы, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Госдепартамент США выпустил письменное заявление, в котором рекомендует гражданам Соединенных Штатов повременить с поездками в Беларусь. В предыдущей аналогичной памятке от 10 января посещать эту страну также не рекомендовалось.



«Воздержитесь от поездок в Беларусь по причине произвольного применения в этой стране законов, риска задержания, а также из-за необычного и вызывающего опасение наращивания российских войск на границе Беларуси с Украиной», – сказано в документе.



Представители Госдепартамента напомнили также, что 31 января 2022 г. были принято решение об экстренной эвакуации из Беларуси американских госслужащих и их семей.



«В связи с увеличением необычной и тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность», – поясняется в документе. Гражданам США также напоминают о необходимости проявлять повышенную осведомленность и бдительность в отношении политической и военной напряженности во всем восточноевропейском регионе.