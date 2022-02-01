Лавров: Россия не позволит пренебрегать своими интересами

Министр отметил, что переговоры с США и НАТО по вопросам безопасности не завершены, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Россия не заинтересована в войне, но и не позволит пренебрегать своими интересами безопасности.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям в пятницу.

«Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим», – подчеркнул он.

Министр отметил, что пока переговоры с США и НАТО по вопросам безопасности еще не завершены.

По словам министра, Россия готовит разные варианты реакции на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, но решение примет президент РФ Владимир Путин.