США предостерегли Беларусь от помощи России во вторжении в Украину

В Госдепартаменте предупредили, что в этом случае Минск столкнется с «быстрым и решительным» ответом, передает Служба новостей «Голоса Америки».

США предупредили режим действующего лидера Беларуси Александра Лукашенко, что он столкнется с «решительным ответом», если будет помогать России во вторжении в Украину.

«Мы также дали ясно понять Беларуси, что если она разрешит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров», – заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Если вторжение будет происходить из Беларуси, если российские войска будут постоянно находиться на ее территории, то, вполне возможно, что НАТО придется пересмотреть собственную расстановку сил в странах, граничащих с Беларусью», – добавил он.

Ранее в этом месяце Лукашенко заявил, что совместные российско-белорусские военные маневры пройдут в феврале у границ с Украиной и странами восточного фланга НАТО.

По его словам, в ходе учений должен отрабатываться сценарий противостояния вооруженных сил страны силам Запада.