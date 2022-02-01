Сенат США рассматривает принятие масштабных санкций, если Россия нападет на Украину

Законодатели оптимистичны, утверждая, что санкции заставят Путина отступиться, но некоторые эксперты выражают сомнения, напоминая, что Россия живет под санкциями уже давно, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Обе партии в Сенате США объединились, чтобы разработать пакет мер, который председатель сенатского комитета по международным отношениям назвал «матерью всех санкций». По замыслу законодателей, новые санкции будут введены против России в случае военного вторжения в Украину.



По словам председателя комитета, сенатора Роберта Менендеса, цель пакета мер, согласование которых ожидается в скором будущем, это – сделать финансовые затраты на военную агрессию в Украине чрезмерно высокими как для высокопоставленных российских чиновников, так и для простых россиян.



Рассматриваемый законопроект, заявил Менендес в воскресном интервью телеканалу CNN, широкомасштабные санкции «будут введены против наиболее значительных российских банков, нанесут ущерб экономике и отразятся на банковских счетах и пенсиях обычных россиян».



Кроме того, Менендес заявил, что ожидает от Сената одобрения дополнительных поставок оружия – «летальной помощи Украине», а также экономических санкций в отношении ключевых секторов российской экономики и запрета на возможность России продавать суверенные долговые обязательства на рынках других стран.



Рассмотрение пакета санкций, согласно Сенату, является необходимым, так как в настоящее время вдоль северных, восточных и южных границ Украины размещено более 100 тыс. российских военнослужащих. Украинский Крым находится под контролем России с 2014 года. С того же времени Москва оказывает поддержку пророссийским повстанцам в Донбассе, что сделало продолжающийся до сих пор военный конфликт в регионе таким длительным.